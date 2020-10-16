النقل: 7500 طائرة عابرة وقادمة ومغادرة للأجواء العراقية خلال سبتمبر

2020/10/16 | 01:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النقل والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن احصائيات شهر سبتمبر/ أيلول الماضي الخاصة بالطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية.وأكد علي محسن هاشم، مدير عام الشركة، في بيان صادر يوم الخميس، أن عدد الطائرات العابرة …

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