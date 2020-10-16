مسؤول إيراني يحذر من

2020/10/16 | 02:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إن الوضع المالي لإيران سيواجه تحديات صعبة قبيل الانتخابات الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر القادم، وفقا لما نقل "راديو فردا".

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