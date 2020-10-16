الإيراني صاحب

2020/10/16 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأسّس سيّد سجّاد شهيديان شركة على الإنترنت اسمها "بايمنت24" ومقرّها في إيران، ويتمثل "نشاطها الرئيسي" في توفير المشورة للمواطنين الإيرانيين حول شراء منتجات من شركات أميركية، وفق بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية، الخميس.

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