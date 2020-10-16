2020/10/16 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت لقطة رائعة نشرها مهاجم فريق ليفربول محمد صلاح على موقعه في انستغرام بمشاهدة واسعة النطاق، إذ اقتربت من تحقيق مليون إعجاب خلال ساعتين فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليون إعجاب في ساعتين.. صورة جديدة لمحمد صلاح مع "أميرته" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مليون إعجاب في ساعتين.. صورة جديدة لمحمد صلاح مع "أميرته" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).