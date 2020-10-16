في ندوة مع ناخبين.. بايدن يتهم ترامب بـ

2020/10/16 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، مساء الخميس، أن منافسه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، يواصل عدم فعل "أي شيء" لتعزيز جهود مكافحة كوفيد-19 حتى بعد أن أًصيب هو نفسه بالمرض.

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