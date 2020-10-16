قتلى ومصابون عسكريون في كمين جنوبي الصومال

2020/10/16 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 10 جنود صوماليين على الأقل مصرعهم، وأصيب عدد آخر بجروح في كمين نصبه لهم مسلحون من حركة الشباب الجهادية المتمردة في جنوب الصومال، وفق ما أفاد مسؤول عسكري وكالة فرانس برس، الخميس.

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