نقل “محمد فضل شاكر” إلى المستشفى بعد زفافه

2020/10/16 | 06:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- نُقل الفنان محمد شاكر نجل الفنان اللبناني فضل شاكر الى أحد المستشفيات، بعد ساعات من حفل زفافه، بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة.ونشر شاكر ستوري على حسابه عبر “انستغرام”، داخل غرفته في المستشفى، وعلّق: “أكلنا عين والله.” وقال في صورة أخرى ظهر فيه وهو مستلقي على السرير: “الحمدالله على كل حال.” والجدير بالذكر […]

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