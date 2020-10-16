شاب إيراني يغتصب 300 فتاة في عشرة سنوات

2020/10/16 | 06:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أقدم شاب إيراني يدعى كيوان إمام وردي على اغتصاب 300 فتاة خلال 10 سنوات بعد خداعهن، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية.وقال الشاب الإيراني في اعترافاته إنه اغتصب 300 فتاة خلال 10 سنوات عن طريق خداعهن، مضيفاً أنه استخدم الحبوب المنومة في مشروبات قدمها للفتيات، وقام باغتصابهن خلال تلك السنوات.وأضاف الشاب […]

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