"أنا قلق على الأمة".. نموذج توقعات مرعب لوفيات كورونا في الولايات المتحدة

2020/10/16 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع أحد النماذج تقريبا تضاعف أعداد وفيات كورونا في الولايات المتحدة بحلول فبراير القادم، في الوقت الذي تشهد فيه عدة ولايات أميركية ارتفاعا في عدد الإصابات، حسب تقرير لقناة سي ان ان الأميركية.

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