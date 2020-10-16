لـ انتفاخ المعدة.. مشروبات طبيعية لتخلص منه في سرعة

2020/10/16 | 06:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- غالبا ما يحدث انتفاخ المعدة والأمعاء جراء الإفراط في الأكل والشرب.وفيما يلي 6 مشروبات من المكافئات الطبيعية والمغذية، للمساعدة على التغلب على انتفاخ المعدة وتهدئة الأعراض الناجمة عنه، والذي ينجم غالبا عن انسداد الغازات في الجهاز الهضمي.وعلى الرغم من أنه من النادر أن يكون انتفاخ المعدة سببا للقلق، فإنه قد يكون […]

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