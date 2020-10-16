المصارع جون سينا يدخل القفص الذهبي مرة ثانية

2020/10/16 | 06:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- احتفل نجم المصارعة الحرة، جون سينا، بزفافه على صديقته، شاي شريتزاده، في أجواء سرية.وأشارت مواقع أمريكية السجلات إلى أن جون سينا وعروسه تبادلا النذور في تامبا، بولاية فلوريدا الأمريكية، في يوم 12 تشرين الأول الجاري.وبدأ جون سينا (43 عاما) في مواعدة شاي شريتزاده البالغة من العمر 31 عاما في أوائل عام 2019، […]

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