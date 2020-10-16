احذر هده العادات.. فأنها تسبب اسمرار الشفاه

2020/10/16 | 07:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اسمرار الشفاه من أكثر المشاكل الجلدية والجمالية التي تواجه الكثير من السيدات و الفتيات.وتريد كل امرأة الحصول على شفاه وردية خالية من أي مشاكل صحية و عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلي إسمرار الشفاه : التدخين الجفاف ، قلة شرب الماء تناول الكافيين بشكل مفرط بعض الأمراض مثل الإصابية بـ أمراض القلب […]

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