خمسة فوائد خيالية عند تناول الموز الأسود

2020/10/16 | 07:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يلعب الموز دوراً هاماً في تعزيز الصحة ، فهو مليء بالبوتاسيوم وطعمه لذيذ ، ولكن تناول الموز ذو النقط السوداء له فوائد أكثر، كلما نضجت الفاكهة كان ذلك أفضل.إليكم ابرز فوائد الموز الأسود على الصحة.يعمل على خفض ضغط الدم والوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية: يحدث هذا بسبب انخفاض كميات الصوديوم […]

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