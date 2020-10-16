ماذا يجب أن تتناول طعام بعد التعافي من فيروس كورونا ؟

2020/10/16 | 07:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشفت دراسة حديثه عن نظام غذائي يجب اتباعه بعد التعافي من فيروس كورونا، والي يتضمن مجموعة فيتامينات.وحسب موقع timesofindia فيتامين د هو أيضًا عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون وله خصائص مضادة للالتهابات وتنظيم المناعة.تساعد هذه المغذيات في تنشيط آلية الدفاع لجهاز المناعة.غالبًا ما ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د بالعدوى […]

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