السلطات الأميركية تعتقل وزير الدفاع المكسيكي السابق

2020/10/16 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المكسيكية الخميس أن السلطات الأميركية اعتقلت وزير الدفاع المكسيكي السابق سالفادور سيينفويغوس لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس، مشيرة إلى أنّ أسباب توقيف الوزير السابق لم تتّضح في الحال.

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