بعد استفزازات روسية.. السويد ترفع الإنفاق العسكري 40 في المئة

2020/10/16 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة السويدية، إن البلاد قررت رفع الإنفاق العسكري بنحو 40 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، ومضاعفة عدد المجندين في قواتها المسلحة.

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