آيفون 12 لن يباع بالشاحن إلا في دولة واحدة

2020/10/16 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "أبل" أن هاتفها الجديد "آيفون 12" لن يحتوي على سماعات "إير بودز" أو شاحن طاقة، لكن استثنت دولة وحيدة في العالم.

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