شاحن آيفون 12 لا يباع الإ في دولة واحدة !

2020/10/16 | 08:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة "آبل" أن هاتفها الجديد "آيفون 12" لن يحتوي على سماعات "إير بودز" أو شاحن طاقة، لكن استثنت دولة وحيدة في العالم.

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