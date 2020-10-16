لماذا لا يودع العراقيون اموالهم في المصارف العراقية ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/16 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعاني المصارف العراقية بشقيها الحكومية والخاصة من شح الأموال لديها وكشف البنك المركزي العراقي عن وجود مصارف لا تمتثل لمتطلبات البنك المركزي.



اما عن أسباب عدم ايداع المواطنين لأموالهم في المصارف العراقية مفضلين اكتنازها في بيوتهم فيرجع ذلك الى عدة أسباب : 1- عدم ثقة المواطنين بالمصارف نتيجة تعرض العديد منها للإفلاس وشح السيولة النقدية مما دفع بالعديد من المواطنين الى سحب ايداعاتهم فيما لم ي ......





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