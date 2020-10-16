المهام العاجلة لثورة تشرين في العراق - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/10/16 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي قرارمنذ تشرين الاول 2019 والوضع الثوري في العراق يزداد تأججا.



احرزت الثورة وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها مجاميع الاسلام السياسي تقدما واثرت على كل المجتمع لجهة توحيد قوى المجتمع باسره خلف اهدافها المتمثلة في اسقاط السلطة الدينية القومية العشائرية الميليشياتية الحالية.



ان جرف مقرات الاحزاب الاسلامية الشيعية في العراق من قبل الثوار باستخدام البلدوزر وتأجج المظاهرات في النجف وكربلاء والناصرية ......





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