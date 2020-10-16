ملخص من 6 نقاط لحواري (بايدن وترمب) المتزامنين

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ديجيتال ميديا ان ار تي
واجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، أسئلة الناخبين في حوارين متزامنين على قناتي NBC و ABC الأميركيتين، بخطوة تأتي بعد إلغاء مفوضية المناظرات الرئاسية مناظرة المتنافسين على خلفية إصابة ترمب بفيروس كورونا، وفيما يلي أبرز النقاط:
بايدن:
1- لقاح فيروس كورونا: أوضح بايدن أنه لن يتردد في أخذ لقاح فيروس كورونا حالما توقع اللجان العلمية على سلامته ومفعوله.
2- المحكمة العليا: قال بايدن إنه "ليس من المعجبين" بالتكتل القضائي (زيادة عدد مقاعد المحكمة العليا، إذ أن الموافقة على باريت قد يعطي المحافظين أغلبية 6-3 مقاعد في المحكمة العليا).
3- الإعفاءات الضريبية: تعهد بايدن بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي وضعها ترمب، قائلا إنها تستهدف الأغنياء وليس الأشخاص من متوسطي الدخل.
ترمب:
1- فيروس كورونا: اكد ترمب إنه يشعر "بخير" بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، قائلا إنه لا يذكر إن كان قد أجرى فحصا قبل إجراء المناظرة الرئاسية الأولى.
2- الضرائب: قال ترمب إنه يخضع لتدقيق الـIRS وأنه "يعامل بصورة سيئة جدا من قبلهم" في رد على سؤال حول سجله الضريبي وإن كان سيكشفه.
3- شجب المتعصبين للعرق الأبيض: قال ترمب إنه يشجب المتعصبين للعرق الأبيض بعد عدم قيامه بذلك في مناظرته الانتخابية الأولى مع بايدن.
المصدر سي.ان.ان
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