تويتر تصدر بيانًا بشأن توقف منصتها عالميًا

2020/10/16 | 08:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

عادت خدمات موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إلى العمل مرة أخرى، بعد عطل مفاجئ يوم الخميس 15 أكتوبر.

وأعلن “تويتر” أنه يحاول إصلاح عطل عالمي أصاب منصته ليل الخميس قرابة الساعة 22:25 ت.غ.



وتحديد الأسباب التي نجم عنها، في تطور يأتي بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى موقع التواصل الاجتماعي لحظره مقالا سياسيا في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال موقع التواصل الاجتماعي إنه يحقق في توقف المنصة عالميا.

وأفادت الشركة في بيان بأنها تحقق في مصدر الخلل، مضيفة “واجهتنا بعض المشاكل مع أنظمتنا الداخلية وليس لدينا دليل على خرق أمني”.

وأضاف البيان أنه سيتم نشر المزيد من التحديثات في وقت لاحق.

إلى ذلك، قال متحدث باسم المجموعة لوكالة “فرانس برس”: “نعلم أن الناس يواجهون مشاكل في التغريد وفي استخدام تويتر..



نسعى لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن”.

جدير بالذكر أن مستخدمي “تويتر” الذين واجهوا مشاكل في التغريد تلقوا رسالة جاء فيها: “حدث خطأ ما، لكن لا تقلق..



حاول مرة أخرى”.

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