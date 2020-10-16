مطالبات نيابية بحماية الإعلاميين والصحفيين من التهديدات

2020/10/16 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الصحفيين

المعلومة/بغداد ..

طالبت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى والأجهزة الأمنية المختصة بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء من تهديدات العصابات الاجرامية التي يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم .

وذكرت اللجنة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الدستور والقوانين النافذة لا سيما قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ قد ألزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الكاملة للعاملين في السلطة الرابعة”.

وأكدت اللجنة على “ضرورة الحد من هذه الظاهرة التي تزعزع الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي”.انتهى/25

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