الأزمة المالية.. هل تحرم العراق من شراء لقاحات كورونا؟

2020/10/16 | 09:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة عدم تأثير الأزمة المالية التي يمر بها العراق، على شراء وتوفير لقاح كورونا فور توفره والتصريح به من قبل المنظمات العالمية.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي في تصريحات صحافية، إن “الدولة سخرت كل جهودها وإمكانياتها في سبيل مواجهة فيروس كورونا، بالتالي نعتقد أن الأزمة المالية لن تؤثر على تأمين مبالغ مالية لتوفير اللقاح”.

وأضاف أن “اللقاح من الصعب تصنيعه في العراق لانه يحتاج إلى تجارب كبيرة ونحن لا تتوفر لدينا هذه الإمكانيات الكبيرة لتصنيع اللقاح”، مبينا أن “تصنيع الأدوية في العراق لا يزال بشكل محدود”.

وأوضح أن “عملية التكهن ببقاء معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا ضمن الأعداد الحالية صعبة جدا، لان ذلك يعتمد على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية”.

وكانت وزارة الصحة العراقية حددت، بداية العام المقبل موعدًا لاقرار اي لقاح معتمد وانتاجه قبل منتصف 2021، مشيرة إلى أن “نعتقد انه ستتوفر 8 ملايين نسخة من لقاح كورونا كمرحلة أولى في العراق بعد انتاجه واللقاح سيوزع مجاناً”.

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