حشود المؤمنين تحيي ذكرى وفاة الرسول {ص} في النجف الأشرف

2020/10/16 | 09:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} أحييت حشود وجموع الزائرين في النجف الأشرف مراسم ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) في ظل إجراءات أمنية وخدمية واسعة وكبيرة تظافرت على تقديمها مختلف المؤسسات والمواكب الخدمية وفي مقدمتها العتبة العلوية.

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