تويتر يوضح العطل العالمي المفاجئ

2020/10/16 | 09:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عادت خدمات موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى العمل مرة أخرى، بعد عطل مفاجئ يوم الخميس.

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