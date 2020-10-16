2020/10/16 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

أعلنت وزارة النقل، إحصائيات شهر أيلول الماضي الخاصة بالطائرات العابرة والمقبلة والمغادرة للاجواء العراقية.وقال مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية علي محسن هاشم، في بيان تلقته /المعلومة/، إن “عدد الطائرات العابرة للاجواء العراقية بلغ اكثر من 7500 طائرة خلال ايلول المنصرم مؤكدا ، انسيابية الحركة الجوية في الفضاء العراقي من دون اي عارض او تلكؤ يذكر”.وأضاف هاشم أن “الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات امنة مع الالتزام الكامل باجراءات السلامة الجوية ،ما يسهم في استقطاب شركات الطيران”، مبيناً أن “عدد الطائرات العابرة لاجوائنا بلغ 2636 طائرة، بينما بلغ عدد الطائرات المقبلة والمغادرة 1315 طائرة خلال شهر أيلول الماضي”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: أكثر من 7500 طائرة عابرة ومقبلة ومغادرة للأجواء العراقية خلال أيلول الماضي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: أكثر من 7500 طائرة عابرة ومقبلة ومغادرة للأجواء العراقية خلال أيلول الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).