اقتصادي: “أوبك+” ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا

2020/10/16 | 09:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكد أمين عام منظمة أوبك، محمد باركيندو، ان تحالف “أوبك+” سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا حين يجتمع لوضع السياسة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاءت تصريحات باركيندو ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك مجال لزيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني.

ومعلوم أن أوبك+، هي المجموعة التي تضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد جرى الاتفاق حول هذا المسمى لهذه المجموعة في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

وكانت مجموعة دول أوبك+ اجتمعت في فيينا لبحث تمديد خفض الإنتاج، الذي كانت قد توصلت إليه في اجتماع ديسمبر 2019.انتهى/25

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