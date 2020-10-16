مقتل ’المغربي’ و’المصري’ بضرية أميركية عبر طائرة مسيرة

2020/10/16 | 09:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام، الجمعة، بمقتل اثنين من قيادات تنظيم القاعدة في غارة أميركية بطائرة مسيرة في محافظة إدلب السورية.





وبحسب تقارير تابعها "ناس"، (16 تشرين الأول 2020)، فقد أسفرت الغارة عن مقتل القياديين؛ أبي ذر المصري وأبي يوسف المغربي، وهما قياديان ينتميان لحركة حراس الدين، وهي جماعة متشددة تتبع تنظيم القاعدة في سوريا.

وكانت قد ذكرت تقارير عن مقتل إبي ذر المصري من بين قياديين آخرين في تنظيم حراس الدين في غارة أميركية بطائرة مسيرة عام 2019، الأمر الذي سيبدد تلك الشائعات في حال تأكيد الضربة الجديدة.

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