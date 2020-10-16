المزيج القاتل.. كورونا مع الهواء الملوث يهدد بكارثة

2020/10/16 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد صعوبة التنفس أحد الأعراض الأكثر شيوعا للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفي هذا الصدد حذر أطباء في الهند أن الوضع في بلادهم قيد يصبح أكثر خطورة مع ازدياد التلوث الهوائي في شمال البلاد من كل عام من مثل هذا الوقت.

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