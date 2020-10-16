التربية النيابية تتحدث عن استئناف العام الدراسي واضافة مادتين للمناهج

2020/10/16 | 09:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اقترحت لجنة التربية النيابية، الجمعة، ان يكون موضوع استئناف الدوام للعام الدراسي الحالي من اختصاص خلية الأزمة الحكومية، مؤكدة وجود مساع لإضافة مادتي الإعلام والقانون في المناهج الدراسية.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، في تصريح له اليوم (16 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "اللجنة فاتحت وزارة التربية لإضافة مادتي الإعلام والقانون ضمن المناهج الدراسية في المدارس، وأن الوزارة ستدرس هذا الموضوع، وتتخذ فيه القرار المناسب"، مبينا أن "بعض الإعلاميين، وكذلك نقابة المحامين طالبوا بإضافة مادة الإعلام ومادة القانون ضمن المناهج التي تدرس للطلبة في المدارس".

وأضاف الياسري أن "كل القرارات التي صدرت من وزارة التربية كانت بالتنسيق مع لجنة التربية، والكثير من المقترحات تقدمت بها اللجنة الى الوزارة تم اقرارها وعملت الوزارة على تطبيقها"، لافتا إلى أن "لجنة التربية النيابية قدمت مقترحا، يري أن الرأي الأول والأخير بموضوع استئناف الدوام للعام الدراسي هو من اختصاص خلية الأزمة الحكومية باستشارة وزارتي الصحة والتربية".

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