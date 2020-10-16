2020/10/16 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- كرار خليل

أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الجمعة، وجود مساع لإضافة مادتي الإعلام والقانون في المناهج الدراسية.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"اللجنة فاتحت وزارة التربية لإضافة مادتي الإعلام والقانون ليكونا من ضمن المناهج الدراسية في المدارس ،وأن الوزارة ستدرس هذا الموضوع ،وتتخذ فيه القرار المناسب"، مبيناً أن "بعض الإعلاميين ،وكذلك نقابة المحامين طالبوا بإضافة مادة الإعلام ومادة القانون ضمن المناهج التي تدرس للطلبة في المدارس".

وأضاف الياسري أن "كل القرارات التي صدرت من وزارة التربية كانت بالتنسيق مع لجنة التربية ،والكثير من المقترحات تقدمت بها اللجنة الى الوزارة تم اقرارها وعملت الوزارة على تطبيقها"، لافتاً إلى أن "لجنة التربية النيابية قدمت مقترحاً، يري أن الرأي الأول والأخير بموضوع استئناف الدوام للعام الدراسي هو من اختصاص خلية الأزمة الحكومية باستشارة وزارتي الصحة والتربية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: مساع لإضافة مادتي الإعلام والقانون في المناهج الدراسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: مساع لإضافة مادتي الإعلام والقانون في المناهج الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).