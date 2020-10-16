أوروبا بين الخطيبي وفرانز فانون - حسن مدن

#حسن_مدن وقف المفكر المغربي الراحل عبدالكبير الخطيبي حائراً أمام مقولة لفرانز فانون، مؤلف «المعذبون في الأرض» و«بشرة سوداء..
أقنعة بيضاء»، يقول فيها فانون: «أيها الرفاق، لقد انتهت اللعبة الأوروبية، ولا بد من البحث عن بديل».
فيما يشبه التساؤل، قال الخطيبي ما يفهم منه: «ماذا يعني هذا؟ أنتخلى عن أوروبا؟»، وهي التي تقيم في كياننا.والخطيبي مثل فانون، ناطق وكاتب بالفرنسية، رغم أنهما ليسا فرنسيين.
نحن الذين ل ......
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