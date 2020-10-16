تعديل القانون 203.. حلقة جديدة في مسلسل تشريد العمال - ممتاز يحيى

2020/10/16 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ممتاز_يحيى تعجُّ مقار شركات التأمين وعدد من الشركات الأخرى منذ الأسبوع الماضي بالاحتجاجات ضد اللوائح الموحدة بالتزامن مع إعلان عشرات اللجان النقابية عن رفضهم لتعديل القانون 203.من ضمن البنود الجديدة بعد تعديل القانون أن الشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، مما سيتسبَّب في تشريد مئات السائقين والعاملين.



ويضم تعديل القانون 38 مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنت ......





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