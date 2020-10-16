رد كردي حول مطالبات زيباري بالاعتذار بعد تصريحات بشأن الحشـد

2020/10/16 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة (16 تشرين الأول، 2020)، على النواب الذين طالبوا وزير الخارجية والمالية الاسبق، هوشيار زيباري بالاعتذار، بعد تصريحاته حول الحشد الشعبي، قائلا: "يوميا يتهمون البيشمركة وبارزاني بالتعاون مع ‏إسرائيل ولا نرد عليهم".

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تصريحات هوشيار زيباري تمثل رأيه السياسي، بعد تجربته كوزير في الدولة العراقية وهو قيادي وشخصية سياسية بارزة ومعروفة بالمنطقة".

واضاف أن "عددا كبيرا من القيادات والنواب الشيعة يقولون عن قوات البيشمركة والكرد، وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، يوميا اتهامات ما انزل بها الله من سلطان، فمرة يتهموننا بالانفصاليين ومرة شركاء إسرائيل ولم نطالبهم بالاعتذار أبدا".

وتساءل سلام قائلا: "لماذا يطالبون زيباري بالاعتذار لمجرد قوله رأياً معيناً؟".

وكان وزير المالية الأسبق، هوشيار زيباري، قد ظهر في مقابلة تلفزيونية، قال فيها، إن "استهداف أربيل سببه اعتبار الفصائل أن ‏الاقليم قريب من الولايات المتحدة"، مضيفاً أن "الفصائل تستهدف بغداد واربيل كما استهدفها داعش الإرهابي"، على حد قوله.‏

وأشار زيباري إلى أن "بعض الفصائل تتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأنه رجل أمريكا الأول في العراق، وهم يقولونها ‏علناً"، مشيراً إلى أن "مواجهة هذه الفصائل تحتاج إلى تحشيد شعبي، وهو موجود أساساً".‏

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