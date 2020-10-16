أفضل صور 2020 للحياة البرية ونمرة تفوز بجائزة العام

2020/10/16 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لكي تلتقط صورة فوتوغرافية لأحد أكثر المخلوقات ندرة على وجه الأرض، فأنت بحاجة إلى مهارة فائقة وحظ عظيم.

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