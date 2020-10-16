وزير المالية : حصة عائدات النفط المخصصة للرواتب عام 2004 كانت 20 % والآن 120 %

2020/10/16 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اكد وزير المالية العراقي وجود إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية مطلوبة للبلاد لمعالجة أزمة السيولة الهائلة التي دفعت البلاد إلى حافة الانهيار، مؤكدا لقد قلت مرات عديدة من قبل، أن حصة عائدات النفط المخصصة للرواتب في عام 2004 كانت 20 بالمئة، والآن هي 120 بالمئة” , مشددا على أنه من الواضح أن هذا […]

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