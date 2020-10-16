2020/10/16 | 09:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد أعلن الراصد الجوي محمد علي، الجمعة، عن بدء موسم الأمطار في العراق، ويستمر لمدة شهر و3 أسابيع، تمهيداً لفصل الشتاء.وذكر علي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (16 تشرين الاول 2020)، وتابعه "ناس" (16 تشرين الأول 2020)، إن "مطلع الشهر القادم ومنتصفه قد يكون له بصمة رائعة على مناطق واسعة من البلاد"، لافتاً إلى أن "توقعات الأمطار التراكمية تبشر بالخير".وأضاف علي، أن "اليوم الجمعة هو بداية موسم الأمطار على العراق، ويستمر لمدة شهر و 3 أسابيع الى 7 كانون الأول، ثم يبدأ الشتاء بنجمه الأول (‎المربعانية)".وتوقع الراصد، أن "تدخل البلاد نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر المنظومة الجوية تدريجياً"، دون أن يستبعد تأخر موسم الأمطار، لكنه "ليس جفافاً" على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينتظر ’أجواء رائعة’: الموسم يبدأ رسمياً.. أمطار على مدى أسابيع) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينتظر ’أجواء رائعة’: الموسم يبدأ رسمياً.. أمطار على مدى أسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).