الإطاحة بزوجة “إرهابي” بالجرم المشهود تتاجر بالمخدرات في بغداد

2020/10/16 | 09:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أفاد مصدر أمني بإلقاء القبض على زوجة إرهابي” إثر ضبطها بالجرم المشهود وهي تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد.وقال المصدر للـ(المستقلة)… اليوم إن “قوة امنية من استخبارات الداخلية تمكنت من القبض على امرأة تتاجر بالمخدرات، إثر ضبطها بالجرم المشهود في مدينة الكاظمية”.وأضافت أن “الامرأة هي زوجة ميثم العكيلي المعتقل وفق المادة ٤/ارهاب والموقوف […]

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