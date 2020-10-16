النجف: وصول وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات

2020/10/16 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن وصول وزير الداخلية ورئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، الى محافظة النجف.





وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 تشرين الاول 2020)، انه "للإشراف على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بوفاة النبي الأكرم، وزير الداخلية ورئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، يصلون محافظة النجف الأشرف وكان في استقبالهم محافظ النجف وقائد عمليات كربلاء ومدير شرطة المحافظة".

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