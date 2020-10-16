دعوات في البرلمان الفرنسي للاعتراف بقره باغ دولة مستقلة

2020/10/16 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نحو عشرين نائبا فرنسيا، باريس الخميس إلى الاعتراف "بسرعة" بـ"جمهورية ناغورنو قره باغ" الانفصالية التي تشهد مواجهات مسلحة بين أذربيجان والقوات المسلحة الأرمنية.

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