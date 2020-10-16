2020/10/16 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- فرصة عمل متوفرة الآن في شركة زين العراق- البصرة B2B Account Executive بإمكانك التعرف على الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي: https://iqzain.com/2wGgZBA

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