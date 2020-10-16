وزير الداخلية يشرف على الخطة الخاصة بذكرى وفاة النبي الأكرم

2020/10/16 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي الصناعات يعوّل على الشباب لمقارعة فرق الدوري

أكد المدير الفني لفريق الصناعات الكهربائية بكرة القدم عماد عودة جاهزية فريقه للدخول في غمار منافسات الدوري الممتاز برغم قلة فترة الإعداد التي تسبق إنطلاق البطولة المحلية.

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