الهجرة: هناك 59 الف نازح في المخيمات

2020/10/16 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، وجود 59 ألف نازح موزعين على المخيمات المنتشرة في كردستان وبيقية المحافظات، أغلبهم من سنجار، مؤكدة عدم وجود سقف زمني لإغلاق المخيمات وعودة النازحين بشكل طوعي.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري لوكالة الانباء العراقية (واع): إن “أهم أولويات الوزارة هي عودة النازحين ولكن بطريقة طوعية ومن دون أكراه أو ضغوط”، مؤكداً “عدم وجود سقف زمني لغلق المخيمات وعودة النازحين الى مناطقهم بشكل طوعي”.

وأضاف أن “عودة النازحين إلى ديارهم تواجه بعض الصعوبات والمشاكل، لذلك نحن نحاول تذليل هذه الصعوبات وتسهيل مهمة عودتهم إلى ديارهم”.

وأشار إلى أن “هنالك بعض القضايا التي تحول دون عودة النازحين، منها المتعلقة بالجانب الأمني، والسياسي، والصراع العشائري والثارات، وبعضها يتعلق بالقضايا الخدمية، إذ أن بعض المناطق مهدمة، التي تحتاج الى تأهيل”.

وأوضح أن “أكثر النازحين هم من سنجار، إذ يوجد 59 الف نازح في المخيمات سواء في المخيمات الموزعة في كردستان او في بقية المحافظات”.انتهى/25

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