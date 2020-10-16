المباشرة بتأهيل محطة كهرباء سومر الثانوية في الناصرية

2020/10/16 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أعلن فرع توزيع كهرباء محافظة ذي عن المباشرة بالمرحلة الثانية من أعمال تأهيل محطة سومر الثانوية القديمة ٣٣ /١١ ك.ف.وذكرت الدائرة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “أعمال التأهيل يأتي تنفيذها استكمالاً للمرحلة الأولى والتي تضمنت إستبدال إحدى محولتي القدرة القديمتين بمحولة جديدة وإكمال الأعمال المدنية والكهربائية الخاصة بها”.

واضافت ان” أعمال التأهيل في هذه المرحلة تتضمن تفريغ ورفع محولة القدرة القديمة الثانية واستبدالها بمحولة جديدة سعة٣١٫٥ mva،”.

واشارت إلى إنها “ستُسهم في تحسين الوضع التشغيلي للمحطة وتزيد من سعتها وتضمن عدم تعرضها للعوارض المتكرّرة وخروجها المفاجئ عن العمل نتيجة لقدم معداتها بما يؤمن استمرار التيار الكهربائي المجهز للمواطنين في عدد من مناطق صوب الجزيرة”.انتهى/25

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