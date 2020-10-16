العراق.. مساع لإضافة مادتي الإعلام والقانون في المناهج الدراسية

2020/10/16 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، قصي الياسري، اليوم الجمعة، وجود مساع برلمانية لإضافة مادتي الإعلام والقانون في المناهج الدراسية.

وقال الياسري في تصريح لوكالة الانبار العراقية، تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة فاتحت وزارة التربية لإضافة مادتي الإعلام والقانون ليكونا من ضمن المناهج الدراسية في المدارس ،وأن الوزارة ستدرس هذا الموضوع ،وتتخذ فيه القرار المناسب"، مبيناً أن "بعض الإعلاميين ،وكذلك نقابة المحامين طالبوا بإضافة مادة الإعلام ومادة القانون ضمن المناهج التي تدرس للطلبة في المدارس".

وأضاف الياسري أن "كل القرارات التي صدرت من وزارة التربية كانت بالتنسيق مع لجنة التربية ،والكثير من المقترحات تقدمت بها اللجنة الى الوزارة تم اقرارها وعملت الوزارة على تطبيقها"، لافتاً إلى أن "لجنة التربية النيابية قدمت مقترحاً، يري أن الرأي الأول والأخير بموضوع استئناف الدوام للعام الدراسي هو من اختصاص خلية الأزمة الحكومية باستشارة وزارتي الصحة والتربية".

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