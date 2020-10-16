أوبك: النفط يتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع

2020/10/16 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد أمين عام أوبك محمد باركيندو، الجمعة (16 تشرين الاول 2020)، أن الطلب على النفط يتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وقال باركيندو، في تصريحات صحفية إن "تحالف أوبك بلس سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا حين يجتمع لوضع السياسة في نهاية تشرين الثاني الحالي"، مضيفا أن "الطلب على النفط يتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع".

واضاف: "أريد أن أطمئنكم بأن الشراكة بين أوبك والدول خارجها ستستمر في فعل ما تجيده من خلال ضمان أننا لن ننتكس لهذا التراجع شبه التاريخي الذي شهدناه".





وتابع بالقول: "علينا أن نكون واقعيين بشأن أن ذلك التعافي لا يزيد بالوتيرة التي توقعناها في وقت سابق من العام، الطلب في حد ذاته لا يزال ضعيفا".

وعقد اجتماع أمس الخميس للجنة الفنية لأوبك بلس لمناقشة مدى التزام الدول بخفض إنتاج النفط والعوامل الأساسية للسوق.

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