متهم بالفساد يخفي ملايين الريالات بطريقة شيطانية في منزله (فيديو)

2020/10/16 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شريط فيديو يوضح الطريقة التي استخدمها أحد المتهمين ضمن قضايا الفساد في إخفاء الأموال داخل خزنة تحت الأرض.ويظهر المقطع، الذي نشرته الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أبرز القضايا الإجرامية والتأديبية التي باشرتها مؤخرا وبلغ عددها 889 قضية.وعمد أحد المتورطين في هذه القضايا، إلى حفر حفرة […]

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