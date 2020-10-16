إقالة مسؤول خبأ أموالاً في ملابسه الداخلية !

2020/10/16 | 10:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، حليفاً مقرباً له في مجلس الشيوخ، أفادت تقارير بأنه ألقي القبض عليه وهو يخفي الأموال "بين أردافه".

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