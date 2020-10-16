ضحايا كورونا عالميا.. نحو 1.1 مليون وفاة و39 مليون إصابة

2020/10/16 | 10:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تسجل أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاعا مطردا، حيث حصد المرض حتى الآن حياة 1.1 مليون شخص، فيما تم تسجيل 39 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.وسجلت الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك أكثر من نصف أعداد الوفيات، والإصابات في العالم، بحسب آخر إصحاءات وأرقام جامعة “جونز هوبكنز”.وتتصدرالولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر […]

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